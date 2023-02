Trois exercices pour gagner en souplesse et soulager le bas de son dos

Nos lombaires ont facilement tendance à se sentir bloqués ou tendus. Dans le 6/8, notre kiné Helena Roosen nous conseille trois exercices de mobilité et d’assouplissement à réaliser le matin pour se déverrouiller le bas du dos.

Les douleurs au niveau du dos ont tendance à nous raidir, ce qui nous pousse à l’activité et renforce la peur de se faire mal. Par un cercle vicieux, le dos se raidit alors encore plus, et augmente ses risques de douleurs.

Pourtant, en cas de gêne, le mouvement est une excellente thérapie. Il existe des exercices simples à effectuer qui permettent de briser ce cercle et prévenir les douleurs. Pratiqués en douceur, ils feront beaucoup de bien au bas du dos.

Exercice de rotation : couché sur le dos, on fléchit un genou et on tente de l’approcher du sol sur le côté opposé pour étirer le bas du dos.

: couché sur le dos, on fléchit un genou et on tente de l’approcher du sol sur le côté opposé pour étirer le bas du dos. Exercice d’inclinaison : assis par terre, le dos droit, on lève un bras et on se penche dans la direction opposée pour étirer le côté du dos.

: assis par terre, le dos droit, on lève un bras et on se penche dans la direction opposée pour étirer le côté du dos. Exercice d’extension : la position de l’enfant consiste à se mettre à genoux, puis à poser sa tête sur le sol et les fesses sur les talons, en étirant les bras vers l’avant.

Chaque exercice peut être réalisé entre 30 secondes et une minute de chaque côté. À la fin des trois exercices, on prendra une minute de pause, et on recommence une seconde série.

Bien sûr, ces mouvements doivent être effectués de manière naturelle, sans forcer et en évitant la douleur. Si le problème au dos se prolonge, il vaut mieux aller voir un médecin.