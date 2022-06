Trois exercices pour avoir un ventre plat

Composée de différents muscles, le transverse de l’abdomen (muscle le plus profond de l’abdomen), le grand droit de l’abdomen (la fameuse tablette de chocolat) et les obliques externe et interne (les rotations et les inclinaisons du tronc). Le muscle le plus important de cet ensemble est le transverse de l’abdomen. Il permet de maintenir les organes en place, est également responsable de la posture, du gainage, de la stabilité et du ventre plat.