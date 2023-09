Trois exercices de gainage pour avoir un ventre plat et une bonne posture

Faire la planche, est-ce réellement efficace ? La coach sportive Helena Roosen vous explique pourquoi il est important de gainer son corps et vous montre trois exercices.

Le gainage sert à travailler le transverse de l’abdomen. C’est le muscle le plus profond du ventre qui s’attache de la ligne blanche de l’abdomen à la colonne vertébrale. Il forme comme un corset musculaire.

Contrairement aux tablettes de chocolat, ce muscle n’est pas visible. Mais faire du gainage et donc renforcer ce corset aide à maintenir le ventre plat, et à soutenir le dos et les organes.

Le gainage n’est pas qu’esthétique puisqu’il permet de garder le dos tonique et améliorer la posture.