Trois équipes en lice ce jeudi : soirée capitale pour le coefficient belge

Sous la menace directe de la Serbie ou encore de la Norvège, les clubs belges doivent absolument être en nombre en phases de poules. Le plus important sera de voir ce que feront l’Antwerp (face à Basaksehir) et Anderlecht (face aux Young Boys Berne). Oui, La Gantoise joue ce jeudi mais a beaucoup moins à perdre puisqu’une élimination face à l’Omonia Nicosie signifierait un repêchage en poules de la Conference League.

De manière un petit peu contre-intuitive, une élimination des Buffalos ne serait pas forcément une si mauvaise chose. La saison dernière, les hommes de Hein Vanhaezebrouck avaient fait une belle campagne en Conference League qui leur avaient permis d’engranger plus de points UEFA que Genk et l’Antwerp, tous les deux en Europa League, réunis. Si la masse de points est potentiellement plus intéressante en C3, l’adversité y est beaucoup plus forte. Pour un club de ce standing, la Conference League peut donc être une meilleure option, à condition d’y prester.

À l’inverse, la question ne se pose pas pour l’Antwerp et Anderlecht. En cas d’élimination, ils ne disputeront pas la moindre compétition européenne et manqueront donc de gros points pour notre compétition.