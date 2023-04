Trois employés de DHL condamnés pour des vols sur le site de Brucargo

Trois hommes ont été condamnés ce lundi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à des peines de travail de 200 heures et à des peines de 24 mois de prison pour des vols commis au sein de l’entreprise de transport de courrier et colis DHL. Un quatrième homme, qui avait recelé les biens volés par l’entremise de sites de seconde main, écope également d’une peine de 24 mois de prison.

Les trois hommes travaillaient en 2020 pour DHL sur le site de Brucargo. Ils y étaient responsables du chargement et déchargement d’avions-cargos de la société de transport de courrier et colis. Ils en ont profité pour chercher et voler des GSM et smartphones. La police a pu retrouver le vendeur à partir du numéro d’un des appareils subtilisés. Ce vendeur a expliqué avoir acheté le téléphone à bon prix à l’un des prévenus travaillant chez DHL. L’avocat de ce dernier a reconnu les ventes de téléphones mais a affirmé que son client n’était pas au courant qu’ils avaient été volés. "Il a été entraîné par l’environnement de travail toxique au sein de DHL, où de nombreux travailleurs commettent de tels faits. Depuis lors, il a retenu la leçon et a fondé sa petite entreprise", selon l’avocat.

Quant aux deux autres prévenus, ils ont reconnu avoir commis un certain nombre de vols mais très inférieur à ce qui leur était imputé. Le tribunal ne l’a pas entendu de cette oreille et a estimé que les faits étaient établis.