Trois élèves de l’IPES de Tournai qualifiés pour le Championnat belge des métiers

Le concours du Meilleur Jeune Jardinier s’est conclu sur une note positive pour Florent, Maxime et Bastien de l’IPES, l’école d’horticulture à Tournai. Ils accèdent ainsi au second défi qui aura lieu les 13, 14 et 15 novembre prochains à Ciney Expo : le Championnat belge des métiers.

Depuis 2012, le concours du Meilleur Jeune Jardinier est destiné aux étudiants âgés de moins de 25 ans et en 7e année professionnelle dans l'une des écoles d'horticulture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une équipe de l’IPES a réussi ce premier challenge qui s’est déroulé les 17 et 18 mars derniers. L’aventure continue pour Florent Demartin, Maxime Darche et Bastien Decruyenaere. Mais avant, il faut se préparer.

" Ce concours servait de présélection. Maintenant qu’ils l’ont réussi, ils vont continuer des formations tout au long de l’année. Ils pourront en apprendre plus sur le travail du bois ou encore le pavage pour pouvoir ainsi se perfectionner ", indique leur coach et professeure Maryse Deschamps. Ces formations sont une belle opportunité d'apprentissage et ça n’est pas pour leur déplaire : " Le premier défi était une bonne expérience. On a pu se qualifier et c’est bien. Maintenant, on va apprendre encore plus ", s’enthousiasme Florent. " Ça nous a fait découvrir de nouvelles choses. On a passé un bon moment tous ensemble en partageant nos savoir-faire avec d’autres équipes. On attend la suite avec impatience ", complète Bastien.

Si tout se passe bien, ils accèderont au Championnat belge des Métiers (Startech’s Days). " Ce sera à Ciney Expo en novembre et ça servira de présélection pour intégrer la Belgian Team qui représentera la Belgique en 2023 aux Euroskills (Championnat européen des Métiers). On a vraiment hâte d’y être ", se réjouit Maxime.