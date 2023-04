Trois des dix jeunes échappés du centre de détention de Saint-Hubert récupérés

La police locale vient d’intercepter trois des dix jeunes en séjour illégal qui s’étaient enfuis hier après-midi du centre de détention de Saint-Hubert. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres à travers les bois, ils ont été repérés sur la Nationale 4, à hauteur d’Harsin, avant d’être repris par la police, indique le chef de corps de la zone Semois et Lesse. Les fuyards seraient partis en trois groupes séparés, dans des directions différentes. La police espère "cueillir" les deux autres groupes de la même manière que le premier et ne mène donc plus de recherches spécifiques pour le moment.