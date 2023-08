Trois défaites pour commencer la saison ? Carl Hoefkens pourrait dépoussiérer un vieux record pour le Standard

S’il n’y a pas encore le feu dans la demeure rouge, il faudra cependant montrer un tout autre visage. Notamment offensivement. Car pour le moment, les chiffres de l’attaque liégeoise sont beaucoup trop faibles.

"Ce n’était pas nous. J’ai vu que les joueurs voulaient bien faire, mais le problème c’est qu’ils n’effectuaient pas les bons choix au bon moment" confiait-il au micro d’Eleven DAZN.

En deux rencontres de Pro League, le Standard n’a pas encore marqué. Pire même, le XG total des deux rencontres n’arrive même pas à 1 (0,54 face à Saint-Trond et 0,25 face à l’Union). Les joueurs n’ont cadré que six tirs sur 19 tentatives et obtenu quatre corners en deux rencontres (deux lors de chaque match).

Au-delà des chiffres offensifs, ce qui inquiète, c'est aussi le taux de pourcentage de réussite des passes. Avec respectivement 79% et 73%, c'est trop peu pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes.

"Le club doit grandir et tout le monde, joueurs, entraîneurs, supporters, doit regarder dans la même direction. Avant la saison, j’avais déjà dit que nous allons connaître des moments difficiles. Le plus important est de voir comment nous allons réagir et faire face à ces situations."

Reste à voir si les joueurs vont enfin afficher un autre visage dimanche face à Charleroi. Sous peine de dépoussiérer un vieux record de plus de 60 ans et de déjà signifier la première grosse crise de la saison en bord de Meuse. Réponse dimanche en soirée.