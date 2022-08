C’est en décembre 2021 que l’attaquant décide de revenir sur cette affaire quelque peu floue, lors d’un live Facebook. "Je me suis entrainé pendant une semaine après la CAN 2019, mais le contrat n’était toujours pas signé. J’appelle donc Zola, avec qui j’étais arrivé à Anderlecht pour savoir s'il avait signé son contrat et il m’avoue que non. J’étais très étonné car le championnat avec déjà commencé".

Avant de poursuivre. "Je suis allé voir Kompany et il m’a expliqué qu’il ne s’attendait pas à ce que le Congo passe le premier tour et qu’il s’est donc tourné vers d’autres joueurs étant donné que nous allions arriver en retard. Cela m’a brisé".

Une version qui s’oppose donc à celle du Sporting, qui confirme avoir donné son accord pour le transfert du Congolais et qui a finalement été arrêté suite au départ du joueur en Suisse.