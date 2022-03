Trois concerts étranges d’Elton John

Avec Elton John, les choses se déroulent rarement comme prévu, surtout lorsque ce dernier monte sur scène.

L’affaire du gorille

Au fil de ses concerts, Elton John est passé maître dans l’art du déguisement inattendu et flamboyant. Avec parfois des résultats catastrophiques, comme lors d’un concert des Stooges à Atlanta en 1973. Ce soir-là, pour faire une surprise aux membres du groupe, Elton John monte incognito sur scène déguisé en gorille. Problème ? Iggy Pop panique à la vue du grand singe et quitte la scène en hurlant d’horreur ! Comme Elton John le racontera des années plus tard : " Iggy m’a dit qu’il était sous LSD à ce moment-là et qu’il avait vraiment flippé ". Quant au biographe d’Iggy Pop, il ajoutera : " Iggy pensait qu’un grand singe prenait vraiment le contrôle de la scène ". Au final, un membre des Stooges mettra fin à l’incident en empoignant Elton John pour le jeter dans la foule, façon rocketman. Morale de l’histoire : mieux vaut prévenir avant certaines surprises.

L’affaire du canard

Lors d’un concert géant à Central Park organisé devant 500.000 personnes, Elton John profite d’un rappel à la fin du show pour filer en coulisse et se déguiser en Donald Duck. Malheureusement, le costume n’avait pas été essayé auparavant. Résultat, au moment de jouer le morceau suivant, Elton réalise qu’il ne peut pas utiliser les pédales du piano à cause des immenses pattes de canard qui lui enserrent les pieds. Elton est alors pris d’un fou rire irrépressible, ce qui donne lieu à l’une des interprétations les plus mémorables du morceau "Your Song". Un conseil : courez voir l’extrait sur internet, ça vaut le détour.

L’affaire du solo

Lors d’un concert en 1982, Elton est invité par les Rolling Stones à jouer sur scène le morceau "Honky Tonk Woman" avec les membres du groupe. Jusque-là, rien d’anormal. Sauf que les choses ne se passent jamais comme prévu avec Elton. À la fin du morceau, au lieu de quitter la scène comme il était censé le faire, Elton décide finalement de rester pour jouer tout le reste du concert avec les Stones. " Pendant un moment, je pensais que Keith Richards me fixait parce qu’il était ébloui par la virtuosité de mes contributions improvisées à leur œuvre ", explique Elton John, avant de réaliser que le guitariste des Stones lui jette en réalité des regards furieux. À la fin du show, Elton comprend son erreur et file discrètement, jugeant " qu’il serait peut-être plus judicieux de ne pas rester pour la soirée prévue après le concert ".