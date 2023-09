Trois compléments alimentaires de base à prendre pour être en pleine forme

Malgré le retour du beau temps en Belgique, il n’est jamais trop tôt pour se donner un petit coup de fouet pour affronter la rentrée et l’automne qui approche. Helena Roosen, coach sportive et kinésithérapeute, vous conseille trois compléments alimentaires pour garder forme.

Avant toute chose, notre spécialiste rappelle qu’un complément alimentaire n’est pas un médicament et qu’il ne remplace pas une alimentation saine et équilibrée. Il se prend en complément d’une hygiène de vie saine, par cure pour améliorer une carence alimentaire, et avec l’accord de votre médecin.