Trois clubs en quarts de finale de Coupes d’Europe ce jeudi : "On n’aura pas souvent l’occasion de voir ça dans nos vies"

À 21h en Conference League nous retrouverons Anderlecht face à l’AZ Alkmaar. La rencontre sera diffusée en direct sur Auvio et rediffusée sur Tipik après la rencontre de l’Union Saint-Gilloise.

"Anderlecht, ça ronronne un peu. Leurs deux derniers matches, ce n’était pas terrible. À Eupen, et contre Westerlo on voit toujours la volonté d’avoir le ballon, les idées sont là mais la qualité pour appliquer les idées je ne suis pas certain en l’absence de Verschaeren. Et celle de Slimani, qui n’a joué qu’un quart d’heure et ça s’est vu. Sans ces joueurs-là, Anderlecht est vraiment moins fort. Ça manque un peu de surprise, ça manque un peu de folie. Il va falloir être très bon ce jeudi. À mon avis Slimani commencera la rencontre. Verschaeren non, on le sait il ne jouera plus en 2023. Donc à voir. L’AZ Alkmaar n’est pas en grande forme non plus, le club néerlandais se trouve dans un creux aussi. Donc il y a un coup à jouer pour Anderlecht, il faut y croire en tout cas."

Parcours d’Anderlecht : Villarreal en huitième, Ludogorets en seizième, deuxième du groupe B (avec West Ham, Silkeborg, le FC Bâle)

Parcours Alkmaar : Lazio en huitième, dispensé de seizième, premier du groupe E (avec Dnipro-1, Apollon et Vaduz)

Etat de forme Anderlecht en championnat : N – V – V – V – D

Etat de forme Alkmaar en championnat : D – N – D – V – V



** V (Victoire), D (Défaite), N (Nul/partage)