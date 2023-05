Trois clubs bruxellois en D1A : une première depuis 1987-1988

Avec le retour du RWDM en D1A, Bruxelles comptera trois clubs dans la plus haute division du football belge, une première depuis 1987-1988.

Bruxelles est à nouveau terre de football en D1A. Et cela fait plus de trente ans que la capitale attendait ça. Car Bruxelles comptera dès la saison prochaine trois représentants dans la plus haute division du football avec Anderlecht, l’Union Saint-Gilloise et le RWDM.

Jeroen Roppe, spécialiste du club s’exprimait d’ailleurs sur le sujet auprès de nos confrères de Sporza : "L’ambiance au stade Edmond Machtens est en tout cas digne de la D1. Ce ne serait pas déplacé de voir Anderlecht, l’Union et le RWDM jouer ensemble au plus haut niveau. À Bruxelles, il y a assez de place pour trois clubs de première division. Ces trois clubs ont tous leur propre identité et leurs propres supporters."

Pour retrouver traces d’autant de clubs en D1, il faut remonter à la saison 1987-1988. Cette année-là, c’était un autre trio qui était présent, à savoir Anderlecht, le RWDM et le Racing Jet de Bruxelles. L’Union Saint-Gilloise jouait en D3A suite à sa descente en 1972-1973.

Si Anderlecht (4e) et le RWDM (12e) restent en D1 à l’issue de la saison, le Racing Jet effectue la bascule. Le matricule 4549 s’en ira finalement du côté de Wavre et ne reviendra plus jamais parmi l’élite. On se frotte déjà les mains pour les derbies la saison prochaine.