Trois Clasico en un peu plus d’un mois, les fans du Real Madrid et du Barça vont se régaler

Le Real Madrid et le FC Barcelone s’affronteront en demi-finale de la Coupe du Roi, la Coupe d’Espagne de football, dont le tirage au sort a été effectué lundi.

Le match aller se jouera à Madrid le 28 février, 1er ou 2 mars. Le retour à Barcelone le 4, 5 ou 6 avril. Les deux équipes s’affronteront donc cinq fois cette saison, car elles s’étaient aussi rencontrées en finale de la Supercoupe d’Espagne plus tôt dans le mois, à Riyad, avec une victoire 1-3 des Catalans. En championnat, où Barcelone est actuellement en tête, le Real avait remporté 3-1 le match aller. Le retour est programmé le 19 mars, entre les deux matchs de coupe. L’autre demi-finale sera un derby basque entre Osasuna et l’Athletic, avec un match aller à Pampelune et un retour à Bilbao. La finale se disputera à Séville le 6 mai. Le Betis est le tenant du titre.