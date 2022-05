Trois choses que vous ne saviez pas sur les étoiles et les aurores boréales

Mais la couleur dépend aussi de l’intensité de l’éruption solaire. Plus il y a de plasma, plus il y a de réactions dans l’atmosphère, plus la gamme de couleurs sera variée. Les aurores violettes surviennent lorsque l’intensité est à son maximum.

Lorsque l’on compare des photos d’aurores polaires et lorsque l’on en voit en vrai, on a l’impression que la couleur sur photo est bien plus vive que ce que voient nos yeux. Ce changement de couleur n’est pas surnaturel. Notre œil n’est pas aussi bien équipé que nos appareils photos pour capter ces couleurs dans un ciel nocturne. Souvent, lorsqu’on va les observer de nos propres yeux, on verra plutôt des couleurs pâles, tirant vers le gris.