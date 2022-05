Trois choses que vous ne saviez pas sur la musique

Le son produit par un objet varie selon sa forme, sa taille et sa matière. Le son, c’est une onde que nos oreilles perçoivent. Ces ondes sont différentes selon ce qui les produit. La plupart du temps, pour qu’un objet inerte produise du son, il faut qu’il entre en contact avec un autre élément : un autre objet, une main, de l’eau, etc.

En général, plus un objet est grand, plus il produira une grande onde sonore. Certaines formes génèrent des sons plus aigus ou plus graves, plus ou moins intensément. Un objet creux, comme une casserole par exemple, aura plutôt tendance à résonner et donc à faire osciller les ondes. Certaines matières sont propices à produire des sons que d’autres. Les matières les plus solides, comme le métal, le verre ou la pierre, font en général des sons plus forts. Si vous jetez des cailloux sur une timbale, ils feront bien plus de son que si vous y versez des gouttes d’eau.