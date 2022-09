Trois choses à savoir sur Michèle Bernier, l'actrice principale de "La Stagiaire"

À 64 ans, Michèle Bernier est l’une des (trop) rares actrices françaises de cet âge à tenir un rôle principal dans une série populaire. Bien consciente de sa position, l’actrice se confie régulièrement à ce sujet en interview, comme ici en novembre 2019 lors d’une rencontre avec un journaliste de La Dernière Heure : "Au cinéma, s’il y a une femme de plus de 50 ans, c’est le sujet du film ! Dans la tête des gens qui font du cinéma, ces femmes-là ne font pas rêver. On ne tombe plus amoureux, ce ne sont pas des héroïnes. Mais on peut tout imaginer : on devrait avoir plus de liberté que cela. Dans les séries anglaises, il y a un vrai mélange physique. On ne recherche pas la beauté ni la perfection mais des personnages. Des gens qui portent quelque chose en eux. Et c’est ce qui fait leur succès d’ailleurs !". Et d’ajouter ensuite : "Ce n’est pas le physique ni l’âge qui comptent mais bien ce qu’on porte en soi" (La Dernière Heure, samedi 30 novembre 2019, page 9).