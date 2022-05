Trois choses à savoir sur Louane, héroïne de la série "Visions"

Passionnée par le chant depuis ses 8 ans et un concours où elle finit cinquième, Louane est repérée des années plus tard par le directeur de casting Bruno Berberes qui convainct la mère de la jeune fille de l'inscrire à The Voice France. Elle participe à la deuxième saison de l'émission dont elle atteint la demi-finale.

C'est en regardant l'émission que le réalisateur français Éric Lartigau découvre la voix et le visage de Louane. Il lui confie le rôle principal de son film La famille bélier. Énorme succès, ce long-métrage porté également par Karin Viard et François Damiens, atteint les 7,5 millions d'entrées en France et Louane remporte le prix Lumière du meilleur espoir féminin et le César du meilleur espoir féminin.