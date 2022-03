Trois choses à savoir sur la série "Le tour du monde en 80 jours"

Pour tourner cette saga internationale, la production a bien voyagé. Durant les six mois de tournage, l'équipe de la série s'est rendue en Roumanie et en Afrique du Sud. Un tournage éreintant, mais passionnant, comme nous l'expliquait d'ailleurs l'acteur Ibrahim Koma : "Oui le tournage a été très stressant et éprouvant. J'étais sur le plateau tous les jours. On tournait six jours sur sept, une semaine sur deux. Vers la fin, ça devenait intense. Mais avec l'engouement, la joie d'être sur le plateau, d'être entouré de David, Leonie, les réalisateurs, les guests... Et donc, après un moment, on se sent aller mieux."