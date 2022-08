Trois choses à savoir sur... André Téchiné, réalisateur de "L'adieu à la nuit"

Ce 24 avril, c'est un grand nom du cinéma français que l'on retrouvera sur nos écrans. Le réalisateur André Téchiné revient avec "L'adieu à la nuit", la relation déchirante entre une grand-mère et son petit-fils sur fond d'engagement radical... On se replonge dans l'univers sensible de ce cinéaste incomparable avec trois infos à retenir !

Lorsqu'Alex, son petit-fils, vient la retrouver dans son centre équestre, Muriel est heureuse de l'accueillir pour ce qu'elle pense être des vacances avant que le jeune homme ne parte travailler au Canada. Mais peu à peu, Muriel va découvrir qu'Alex lui ment ... Bouleversée, Muriel doit réagir très vite ...

"L'adieu à la nuit" à voir le lundi 15 août à 20h20 sur La Une.