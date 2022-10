Trois buts en neuf minutes : un Standard mature et pétillant dégoûte l'Antwerp et enivre Sclessin

On ne joue pas depuis deux minutes que le Standard ouvre déjà le score : un long ballon vers la gauche de Noë Dussenne arrive dans les pieds d'Aron Dönnum, qui met dans le vent Jelle Bataille avant de servir sur un plateau William Balikwisha, esseulé dans le petit rectangle anversois, auteur de son deuxième but de la saison (2' 1-0).

L'Antwerp n'est pas entré dans son match, au contraire du Standard : deux minutes plus tard, Nicolas Raskin sert Denis Dragus qui, à son tour, se joue du côté droit de la défense anversoise avant d'envoyer une prune dans la lucarne de Jean Butez (4' 2-0).

Pas encore rassasiés, les hommes de Ronny Deila profitent de la passivité de leurs adversaires pour trouver une troisième fois la faille dans la défense anversoise dès la... 9ème minute de jeu : Steven Alzate et Cihan Canak combinent, Denis Dragus laisse passer le ballon entre ses jambes pour permettre à Cihan Canak, 17 ans, de faire 3-0 !

Mark van Bommel réagit en opérant un premier remplacement après... 17 minutes de jeu : Ritchie De Laet remplace Sam Vines pour passer à un système à trois défenseurs.

Les Liégeois laissent ensuite la possession à leurs adversaires, qui n'en profitent pas pour inquiéter Arnaud Bodart, visé par un fumigène lancé depuis la tribune anversoise en fin de première période.

Malgré les montées au jeu de Radja Nainggolan, qui a remplacé Jurgen Ekkelenkamp à la pause, et de Michel-Ange Balikwisha, ancien du Standard et... petit frère du premier buteur du jour, l'Antwerp ne réussit pas à trouver la clé et s'incline fort logiquement à Sclessin. Les Anversois tenteront de se refaire une santé jeudi prochain, face à Ostende, alors que les Liégeois, en pleine spirale positive, viseront le 9/9 à Malines mercredi.