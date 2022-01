Trois bus anciens détruits dans l’incendie de la trémie Sainte-Marie à Liège

Un incendie a détruit plusieurs anciens bus stockés dans une galerie située sous la trémie Sainte-Marie à Liège, durant la nuit de lundi à mardi. Une quinzaine de bus du Musée des Transports en commun de Liège y étaient entreposés et trois ont été détruits. L’incendie a aussi endommagé des câbles impactant la signalisation et les barrières filantes du tunnel de Cointe. Des réparations sont menées à ces câbles. Le tunnel devra faire l’objet de fouilles lorsque le passage y sera possible afin de déterminer si l’incendie a fait ou non une victime.

"Il y avait une quinzaine de bus qui avaient été sauvés de l’ancien tunnel du Quai de Maastricht, où ils se trouvaient auparavant et qui avait été incendié. Ils étaient abrités ici de manière normalement sécurisée, en vue d’une conservation durable. Le malheur, c’est qu’il y a eu des intrusions et que celles-ci ont occasionné un incendie relativement important. Ces bus sont un ensemble de véhicules qui ont été sauvés au fil des ans à différents endroits et qui évoquent l’ensemble du transport en Wallonie", explique Serge Loureau, directeur du Musée du Transport en commun de Liège.

Un directeur qui se retrouve désemparé suite à l’incendie car il n’est pas exclu que les bus restant doivent être déplacés : "Si tel est le cas, je ne sais pas où on va pouvoir les mettre. Je suis en plein désarroi par rapport à ça et j’ai besoin d’aide. Ici, on avait trouvé une aide avec le soutien de la Sofico et du Service public de Wallonie mais au vu de la situation, j’ignore quel dénouement il va y avoir", s’inquiète-t-il.

Les trois bus détruits dataient des années 1960.