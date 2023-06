Trois brasseries à manger, à découvrir tout cet été !

A l’entame des vacances d’été, le critique gastronomique Michel Verlinden nous a dégotté trois adresses pour les amateurs de bonnes bières et de bonne chère. Elles ne mettent pas la pression, mais elles nous invitent pour des moments hors du temps à deux pas de chez nous ! Découverte au micro de Bientôt à table – RTBF. be.

Inspirées par ce qui se fait aux Etats-Unis, en Italie ou en Scandinavie, de plus en plus de micro-brasseries belges proposent une restauration en phase avec l’air du temps. Sélection à Bruxelles et en Wallonie.

Brasserie de Bellevaux

C’est dans un merveilleux coin de nature que se cache la Brasserie de Bellevaux. A deux pas s’écoule l’Amblève. Epris de cette verte vallée, William Schuwer et Carla Berghuis ont conçu un projet en phase avec elle que poursuit aujourd’hui Tom, le fils. Le lieu propose une jolie terrasse ombragée doublée d’une salle de dégustation logée dans une ancienne étable. On peut y savourer un déjeuner simple – soupe, salade, croque, burger… -, varié et inspiré par les bons produits du coin. Il est également question de barbecue pendant les beaux jours – porc PQA, bœuf de l’élevage de La Platte… – ou, en saison froide, de raclette en provenance du Valèt, l’exemplaire fromagerie d’Andreas Keul. En plus d’une gamme de bières ayant fait ses preuves – la Malmédy Triple, la Blanche, la Black… – Tom Schuwer concocte des éditions limitées et des sodas sans alcool – à l’instar de celui au cassis.

1, rue de la Foncenale, à 4960 Malmédy. www.brasseriedebellevaux.be

Brasserie Surréaliste

Une brasserie artisanale logée dans un entrepôt de bananes quasi centenaire portant la patte de l’architecte De Boelpaepe… Ce pitch improbable a été dessiné par deux frères trentenaires aux personnalités complémentaires : Charles et Edouard Grison. On doit au premier, plus rêveur, l’identité visuelle, le marketing et la communication de la Brasserie Surréaliste ; plus pragmatique, le second a les mains dans le houblon, de préférence américain et canadien, depuis un moment. En 2020, le tandem a vu les choses en grand, soit un espace de 1400 mètres carrés emballés dans des contours architecturaux Art Déco qui, en plus d’une brasserie agitée au sous-sol (fermentations mixtes, West Coast IPA pas banales en canettes, saison à la prune élevée en fûts de pinot noir…) fait également place à un bar (alignant 24 pompes dont des jus de brasseurs invités) et un restaurant, doublé d’un comptoir food (burger, croquette de poulet, sardines…), pouvant accueillir 120 personnes. Avec une hauteur sous plafond impressionnante et des volumes bruts de décoffrage, la zone restauration n’a rien à envier au caractère percutant des étiquettes de la gamme. Impossible de rester de marbre devant l’imposant bar de tubes en laiton et de bois, une merveille créée spécifiquement pour l’endroit, les longues tables qui ponctuent le décor (l’une d’entre elles mesure 6 mètres), les briques de verre qui confèrent une atmosphère de chapelle, les édifiants lustres de l’entrée, le cheval blanc taxidermisés, les bancs de bois sculptés ou encore cette tapisserie brugeoise digne d’un château. Le tout pour un effet bigarré, entre le banquet médiéval et le loft postmoderne, dont les contours ont été chinés aux quatre coins de la Belgique sur une période de près de trois ans. La carte du restaurant se partage, quant à elle, entre grignotages à partager – burrata des Pouilles, tarte fine aux champignons, chou-fleur rôti… – plats " fusion " – aubergine laquée au miso, tartare aux câpres et à la betterave ou encore boudin blanc avec pomme caramélisée et sauce à la bière.

22-23, place du Nouveau Marché aux Grains, à 1000 Bruxelles. www.brasseriesurrealiste.com

Bertinchamps

Cela fait 10 ans que la tribu Humblet – le père, la mère, les deux frères et les deux sœurs – a investi une ferme en carré située au milieu de nulle part. Obsédé par le circuit court, ce projet pousse le bouchon du locavorisme jusqu’à travailler une orge du coin (Gembloux). En plus d’un comptoir où venir chercher des produits du terroir, le bar propose une sélection de grignotages inspirés façon fromage à la Bertinchamps triple (une collaboration avec la fromagerie de Vierhoekhoeve à Gijzenzele), jambon fumé de la boucherie L’Artisan (Jemeppe-sur-Sambre) ou encore plateau d’escargots signé Eric Roberti (L’Ourchet à Namur). Envie de plus ? En cuisine, Laurane Rousseau propose une carte de restauration, labellisée " Table de terroir ", ponctuée de classiques ayant déjà fait leur preuve – ainsi du trio de boulettes à la Bertinchamps brune ou du burger du brasseur.

4, rue de Bertinchamps, à 5030 Gembloux. www.bertinchamps.be