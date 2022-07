Trois bonnes raisons de regarder "Secrets de famille" sur Auvio

Série chorale, Secrets de famille est portée par des comédiens et comédiennes de talent, à commencer par Imelda Staunton. Principalement connue du grand public pour avoir incarné Dolores Ombrage dans les films Harry Potter, elle est aussi Lady Bagshaw dans les films Downton Abbey. L'actrice de 66 ans est très attendue par les fans de The Crown puisqu'elle interprétera la reine Elisabeth II dans les deux prochaines saisons de la série biopic à succès.

Francesca Annis prête elle ses traits au personnage de Vivien. Grande actrice britannique, elle est notamment connue pour avoir joué dans Macbeth de Roman Polanski et dans Dune de David Lynch.

Quant à Russell Tovey (Jake, le fils de Vivien), vous l'avez probablement déjà vu dans la sensationnelle série Years and Years.

Stephen Rea (V pour Vendetta), Lydia Leonard (Gentleman Jack), Claudie Blakley (Orgueil et Préjugés) et David Bamber (Orgueil et Préjugés) finissent de composer ce casting d'exception.