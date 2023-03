Trois bonnes raisons d’aller voir Scream 6 au cinéma

Le sixième film de la franchise Scream est sorti le 8 mars au cinéma. Dans le 6/8, Stanislas Ide vous donne trois raisons pour aller le voir.

Depuis un peu plus de vingt ans, un tueur drapé de noir et d’un masque de fantôme s’amuse à appeler des jeunes gens pour leur demander leur film d’horreur préféré avant de les tuer. Il revient et c’est une bonne nouvelle pour trois raisons :

Le retour des grands frissons

Si on aime avoir peur au cinéma, ce sixième volet monte de quelques degrés dans les scènes de meurtres, avec un côté "ludique", comme dans une scène de labyrinthe entre les étalages d’un supermarché.

Déplacée à New-York, l’action devient plus nerveuse, plus brutale voire plus kitch. C’est aussi plus gore encore.

C’est très drôle

Dans l’ADN de Scream, les personnages savent qu’ils sont dans un film, et connaissent les codes du cinéma d’horreur.

Courteney Cox

Depuis le premier film elle joue le rôle de la journaliste fouille-merde mais avec un grand cœur. On sent que les réalisateurs se sont éclatés avec son personnage, notamment dans une scène à sa gloire.