Trois belles éditions vinyles pour Queens of the Stone Age

Une édition limitée vinyle inclura un pressage coloré disponible avec la pochette restaurée, des posters et d’autres bonus.

Queens Of The Stone Age est déjà disponible en digital et l’édition vinyle suivra le 21 octobre. En plus de l’album d’origine et de son visuel, un obi-strip (bande de papier qui entoure les livres, disques, etc) a été réimaginé par Boneface et accompagnera l’édition limitée orange opaque. Les deux seront disponibles directement sur le shop en ligne du groupe, Matador Records et chez quelques revendeurs indépendants.

Le 9 décembre, ce sera au tour de Like Clockwork et Villains de ressortir. Le premier sera fraîchement retravaillé depuis les bandes d’origine avec un visuel alternatif et un obi-strip également signé Boneface sur l’édition limitée vinyle " aqua opaque " disponible uniquement auprès du groupe. Il existera aussi en rouge chez les revendeurs.

Villains, quant à lui, fêtera ses 5 ans avec un packaging comprenant une gravure, un obi-strip et un tout nouveau poster réalisés par Boneface, et une édition limitée vinyle verte transparente sera disponible en exclusivité sur le site de Queens Of The Stone Age et de Matador Records. Là aussi, si vous allez l’acheter chez un détaillant, vous pourrez le trouver dans une édition imitée blanche.