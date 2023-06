Trois autres détenus européens libérés d’Iran, grâce à la Belgique et toujours en "échange" d’Assadolah Assadi

L’opération "Blackstone" qui a permis de libérer Olivier Vandecasteele connaît un nouveau rebondissement. Une seconde phase manifestement prévue dans le plan des autorités belges depuis le départ est en cours.

Trois Européens, deux prisonniers de double nationalité autrichienne et iranienne et un Danois, ont été libérés de leur prison iranienne et remis ce vendredi aux autorités belges qui les ramènent en Europe. Un de ces ex-prisonniers est atteint d’une maladie grave nécessitant une prise en charge urgente. Le retour ne s’effectue donc pas à bord de l’avion de transport A400M de la Défense belge qui a ramené Olivier Vandecasteele vendredi. Un appareil civil luxembourgeois a été affrété et équipé de lits médicalisés.

Le rapatriement est en cours, les personnes libérées vont transiter par le sultanat d’Oman, pays médiateur durant cette opération historique. Encadrés par des équipes belges présentes au Moyen-Orient, les citoyens autrichiens et danois vont ensuite prendre la direction de l’aéroport militaire de Melsbroek en Belgique. Ils arriveront probablement dans la nuit.

Cette seconde phase de l’opération a connu plusieurs soubresauts. Les autorités belges avaient espéré un retour plus précoce mais il a fallu plusieurs jours pour s’assurer que l’accord serait entièrement respecté. Ces délais, conséquences de plusieurs incertitudes et prises de précautions, ne sont pas anormaux dans ce type de négociations.