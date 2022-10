Trois astuces pour voyager sans se ruiner

Même si votre pouvoir d’achat a eu tendance à diminuer, grâce aux astuces et bons plans de Caroline Sury, vous ne devrez pas faire l’impasse sur vos vacances.

Premièrement, il faut planifier vos voyages. Pour les gros voyages, il ne faut pas hésiter à planifier cela jusqu’à un an en avance. Chez les tour-opérateurs, plus vous vous y prenez tôt, plus vous allez avoir des avantages qui ont un prix, par exemple une assurance. Pour avoir les billets Thalys les moins chers, il faut s’y prendre 4 mois à l’avance, lors de l’ouverture des ventes.

Il faut aussi s’inscrire aux newsletters des voyagistes, c’est leur canal de prédilection pour écouler les invendus. Donc si vous avez un emploi du temps flexible, vous pourrez profiter de bonnes opportunités.

Vous pouvez aussi choisir la saison opposée, par exemple si vous voulez aller au Japon partez en automne vous aurez le même temps qu’au printemps mais cela vous coûtera moins cher puisque ce ne sera pas la saison des cerisiers en fleurs.

Vous pouvez aussi échanger votre habitation avec un étranger moyennant une cotisation annuelle de 149€. Avec la plateforme HomeExchange vous avez accès à plus de 450.000 hébergements.