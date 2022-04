Trois astuces pour réduire le plastique dans son jardin.

"Le grenier et la cave sont souvent des cavernes d'Ali Baba en termes d'idées, qui attendent simplement de sortir dans la lumière et de finir dans le jardin", assure Elke Schwarzer. Au lieu du traditionnel pot en plastique, on peut donc opter pour de vieux objets dotés d'un système permettant à l'eau de s'écouler. Une vieille cafetière donc, des casseroles, une marmite, un bidon en métal.... On peut aussi fabriquer ses pots pour semis en utilisant des vieilles boîtes d'œufs ou en enroulant des petits cylindres en bois avec du papier journal.

"Avec des jantes de vélo, on peut faire des bordures de parterre de plantes en les coupant en deux ou bien, si on les fixe au mur, elles peuvent servir de support à des plantes grimpantes. Les idées foisonnent quand on se promène en ville car l'espace disponible pour les plantes est restreint et les habitants témoignent d'une belle créativité. À Amsterdam, par exemple, on peut découvrir à chaque coin de rue des bidons, des boîtes à lettres ou des vieilles poubelles en métal amoureusement garnies de plantes de toutes les couleurs et de toutes les tailles", note la biologiste.