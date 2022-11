Trois astuces pour isoler ses vitres à la maison

Vérifier l’étanchéité de la fenêtre sur son châssis. Dans ce cas, on peut appliquer un joint en mousse, plastique ou caoutchouc de calfeutrage sur le bord de la fenêtre et le châssis afin d’améliorer l’étanchéité. Coût : quelques dizaines de centimes d’euros pour une fenêtre.

Vérifier l’étanchéité du joint intérieur au châssis. Là, c’est plus compliqué à faire soi-même ; il faut faire appel à un menuisier, "because il faut le juste joint à la juste taille."

Appliquer un film transparent de survitrage. Ce n’est pas comme si on mettait une couche de pull-over supplémentaire, plutôt comme si on tapissait le pull-over d’aluminium. On va ainsi augmenter l’absorption d’énergie solaire par le vitrage et, par conséquent, le risque de casse thermique. En fonction de l’émissivité (= flux radiatif du rayonnement thermique) du film transparent, on peut obtenir un gain de 3,5% à 27,5%, selon les calculs du centre scientifique et technique du bâtiment belge (CSTB).