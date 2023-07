Trois astuces de chef pour utiliser le barbecue comme un ustensile de cuisine.

Courgettes, tomates, poivrons, aubergines... On a l'habitude de réunir sur la grille la viande et les accompagnements pour optimiser la préparation d'un repas au barbecue. Sauf que pour les légumes, on se retrouve souvent avec des peaux qui attachent (et qui brûlent) à la grille, pour finalement trouver dans l'assiette un amas de couleurs méconnaissable...

Pourtant, on peut tout à fait envisager le barbecue comme un outil intéressant pour apporter ce petit goût grillé inimitable aux végétaux. Mais, il y a une condition : les faire dégorger. "En utilisant du sel, dans la même proportion que quand on assaisonne une viande, une pellicule d'eau se forme et conduit la couleur, ce qui permet d'obtenir une coloration plus uniforme. Surtout, le légume n'attache pas à la grille", confie Charley Breuvart.