Trois arrivées au sommet, des étapes casse-pattes : le profil de la semaine au Tour d’Espagne

Six ascensions et puis cinq, ce week-end s'annonce animé pour les candidats au maillot rouge. À chaque fois, l'étape se terminera avec un col de première catégorie : le Colláu Fancuaya (10,1 km à 8,5) pour samedi et les Praeres de Nava (3,8 km à 13,1%) au menu de dimanche.

Juste avant le deuxième jour de repos, les favoris ne pourront pas se cacher et croiseront le fer pour marquer les esprits et grapiller de précieuses secondes qui pourraient bien faire la différence dans le décompte final.