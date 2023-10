Trois applications mobiles pour tout savoir sur le dépistage de certains cancers.

A l'approche d'Octobre Rose, les associations Belle & Bien et Teach on Earth lancent le module de formation digitale "Je prends mon dépistage en main" visant à faire du dépistage un réflexe au quotidien. Des tests, des questionnaires, des conseils et des ressources documentaires offrent la possibilité de s'informer sur le dépistage de cinq cancers, parmi lesquels le col de l'utérus, la peau, et le sein. Un guide pratique permet notamment d'apprendre à réaliser une autopalpation mammaire, de savoir à quelle fréquence il est nécessaire de la faire et d'apprendre à détecter les potentielles anomalies censées alerter la patiente. Le tout rythmé par des informations sur la nécessité de bénéficier d'un suivi médical.

"L’autopalpation ne remplace pas l’examen clinique réalisé tous les ans par votre médecin, votre gynécologue ou votre sage-femme et encore moins la mammographie pour les femmes de 50 à 74 ans car elle permet de dépister des anomalies qui ne sont pas visibles et/ou palpables", peut-on lire.

Ce module de formation digitale est accessible en ligne sur la plateforme de Teach on Earth ou sur l'application mobile dédiée dans la catégorie "Partenariat". Notons qu'il ne s'agit pas de l'unique application destinée à encourager le dépistage du cancer du sein. Keep A Breast (Check Yourself!) et My Risk Breast Cancer permettent également d'accéder à une mine d'informations sur le cancer du sein et son dépistage.