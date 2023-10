Trois ans après l’assassinat de Samuel Paty, comment élèves et enseignants se remettent-ils de ce traumatisme ?

Le 5 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géo au collège du Bois-d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, donne un cours sur la liberté d’expression en l’illustrant de caricatures du prophète Mahomet. Le 16 octobre, il est victime d’un assassinat terroriste. Un an après le drame, la réalisatrice, Christine Tournadre pénétrait dans le collège pour donner la parole aux enseignants et aux élèves. Elle s'est immergée dans l'établissement durant une année.

On a tous été bouleversés par cet assassinat odieux. Et on s’est demandé comment ces collégiens et professeurs avaient vécu ce drame au sein de leur école et surtout comment ils allaient pouvoir s’en remettre. Trois ans après la disparition de Samuel Paty, pour ne pas oublier ce professeur, pour se rappeler nos valeurs de liberté, pour lutter contre la haine et questionner la puissance destructrice des réseaux sociaux, La Trois vous propose ce documentaire particulièrement poignant.

Au commencement, il y a eu une élève qui a rapporté à ses parents ce cours de Samuel Paty auquel elle n’a pas assisté. Puis son père diffusant une vidéo sur Facebook appelant à dégager le professeur. Et comme souvent, la haine est montée rapidement et le professeur s’est retrouvé menacé. Quelques jours plus tard, à la veille des vacances de Toussaint, élèves et professeurs se souhaitent de bonnes vacances, Samuel Paty quitte l’établissement et est décapité à quelques mètres du collège.