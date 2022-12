Le 10 juillet 1873, à 9 heures du matin, le poète Paul Verlaine se rend chez l’armurier Montigny dans la galerie de la reine. Il est saoul et désespéré. Son amant Arthur Rimbaud lui a annoncé qu’il rentrait sur Paris et qu’il le quittait. Verlaine achète alors un pistolet de sept millimètres à six coups qui lui servira quelques heures plus tard pour tenter d’assassiner son amant. "Heureusement, Verlaine est un très mauvais tireur et rate Rimbaud qui est seulement blessé", explique Paul Grosjean. "Très rapidement, Paul Verlaine est incarcéré à la prison de l’Amigo à quelques centaines de mètres de là. L’Amigo n’était donc pas encore l’hôtel de luxe que nous connaissons aujourd’hui mais bien une prison."

Aujourd’hui, on peut encore acheter des pistolets au même endroit que Verlaine, mais ils ne peuvent plus blesser personne : c’est l’enseigne "Le Pain Quotidien" qui se tient à la place de l’armurerie Montigny.