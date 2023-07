Trois alternatives naturelles à l'aspartame.

Dans les raisins secs et dans les figues... Voilà où on trouve l'allulose, découverte dans les années 40 lors de recherches sur le blé. C'est un sucre qui s'obtient après extraction. On peut aussi utiliser de la fécule de maïs ou du sucre de betterave. Mais contrairement au sucre dont on a l'habitude, l'allulose ne présente que 0,4 kilocalorie par gramme.

Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal : l'allulose n'est pas encore autorisée en Europe, où elle est davantage considéré comme un nouvel aliment (novel food). La raison est somme toute simple à saisir : les chercheurs veulent vérifier que sa consommation ne présente aucun danger pour la santé humaine.

Pour autant, l'ingrédient dont le pouvoir sucrant est 70% supérieur à celui du sucre habituel est considéré comme un aliment sûr par les autorités sanitaires américaines (Food and Drug Administration). Au Japon, en Corée du Sud, au Mexique ou encore à Singapour, on l'utilise aussi. On lui a même trouvé des vertus en estimant que l'allulose pouvait aider à contrôler la glycémie.