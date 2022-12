Trois albums jeunesse, trois histoires pour se questionner ensemble

En tant qu’adultes, nous sommes les premiers prescripteurs et prescriptrices des lectures que nous proposons aux enfants. Que ce soit dans notre cadre privé, quand on offre un livre à un·e enfant de notre famille ou que ce soit dans un cadre plus professionnel, quand on organise une lecture collective par exemple.

Les albums jeunesse peuvent être de merveilleux espaces de dialogue dans lesquels on questionne le monde qui nous entoure et ses inégalités. Nous avons choisi de vous présenter trois albums jeunesse, qui présentent une histoire dans laquelle il est possible pour les enfants de se projeter.

Des livres qui risquent de créer des questions, des réactions, des émotions. Des livres à mettre au pied du sapin par exemple ?

