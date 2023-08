Trois activités touristiques écoresponsables en province de Namur

Dans cette vallée pittoresque classée Natura 2000, il est possible de circuler sur une ancienne voie de chemin de fer avec des draisines. Vous savez, ces véhicules à pédales qui servaient autrefois à vérifier et entretenir les voies ferrées. Aujourd’hui, ils ont été transformés en véhicules touristiques. La province de Namur a en quelque sorte réinventé le fameux cuistax de la Mer du Nord.

Les draisines accueillent maximum 4 personnes, mais seuls les deux conducteurs à l’avant doivent pédaler. 3 itinéraires aller/ retour sont proposés. L’un de 6 kilomètres, l’autre 8 kilomètres et enfin, le plus long s’étend sur 14 kilomètres entre Warnant et Maredsous. Une manière de prendre l’air, mais aussi de découvrir la vallée de la Molignée. En passant notamment à côté des superbes ruines du château fort de Montaigle, ou encore de l’Abbaye de Maredsous où il est possible de déguster les produits locaux. Le pain, le fromage et pourquoi pas une petite bière.

Cette escapade insolite au cœur d’une nature préservée attire environ 60.000 visiteurs chaque année. Il faut compter 22 euros par draisine pour les petits parcours et 44 euros pour le plus long. Les réservations sont obligatoires.