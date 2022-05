Trois activités tendance pour l'été 2022 : la randonnée, l'escalade, la pêche

Les Français ont passé leur été 2021 dehors à faire du vélo, grimper les sommets des Alpes ou des Pyrénées. Le besoin de nature s'est intensifié au fur et à mesure que la pandémie s'est atténuée. "Les confinements et la maladie ont révélé un besoin de santé et de nature", déclarait Benjamin Thaller, directeur exécutif d'Outdoor Sports Valley en juillet dernier.

Et cette année encore, il y a fort à parier que les activités de plein air seront au rendez-vous. Déjà en janvier 2022, le New York Times recommandait la Normandie pour ses pistes cyclables dans son palmarès des 52 lieux à visiter à travers le monde cette année. Le vélo, oui, mais pas que : la randonnée, l'escalade et même la pêche. Voilà trois activités physiques (ou presque) qui seront tendance cette année.