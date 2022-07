Trois activités pour éloigner les enfants des écrans cet été.

C'est à la maison que la tentation des écrans se fait la plus grande. Et quelle meilleure alternative aux écrans que la lecture ? Au lieu de s'installer devant la télévision pour regarder un film, on peut par exemple opter pour des livres audio à écouter en famille.

Si vous sentez que votre enfant possède la fibre créative, vous pouvez également l'inciter à inventer sa propre histoire. Certaines enseignes comme Epopia proposent des kits de lecture interactive : l'enfant reçoit par lettre le début d'un récit dont il devra imaginer la suite...