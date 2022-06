Troie : le film avec Orlando Bloom, Brad Pitt et Diane Kruger en 4 infos insolites

Tipik vous propose un flashback en l’an -850 en pleine Grèce Antique. Ambiance Cheval de Troie, trahisons à gogo, drama et guerre sanglante. Le film Troie avec à l’affiche la crème de la crème internationale (Orlando Bloom, Brad Pitt ou encore Diane Kruger pour ne citer qu’elleux) sera diffusé le samedi 2 juillet à 20h05 sur Tipik ! Voici 4 infos insolites sur le film.

Réalisé par Wolfgang Petersen (Le Bateau, l’Histoire sans fin), Troie sort dans les salles obscures en 2004. Le film est inspiré de la mythologie grecque et surtout librement adapté du récit l’Iliade d’Homère. Quid ? Homère est ni plus ni moins le poète à l’origine des deux premières oeuvres de la littérature occidentale : l’Illiade et l’Odyssée.

L’équipe de production de Troie a décidé de se pencher sur les poèmes qui retracent la célèbre guerre de Troie (entre les Grecs et les Troyens). Durant longtemps ce conflit a été parsemé de mystère et l’origine de fantasmes les plus farfelus. Si Troie a été un succès commercial (il a rapporté plus de 484 millions, ah oui quand même), de nombreux/ses historien.ne.s ont dénoncé les libertés cinématographiques prises par rapport au récit de base.

Néanmoins, le film plaît au public, il sera d’ailleurs nominé aux Oscars et au MTV Movie Awards.