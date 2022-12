Troc & Brol dans les Marolles : quand les encombrants des uns profitent à d’autres qui en besoin

Vous habitez les Marolles et vous ne parvenez à vous débarrasser de vos encombrants. Troc & Brol est fait pour vous. Le service propreté de la Ville de Bruxelles a mis en place une équipe qui vient les chercher à votre domicile. Les meubles, vêtements ou encore petits électroménagers en bon état sont redistribués gratuitement aux habitants du quartier.

Service d’enlèvement des encombrants

Quand c’est possible, c’est avec des charrettes à bras que qu’Antoine Godeaux, le coordinateur de Troc & Brol, et ses collaborateurs, circulent dans les Marolles. Ce matin, ils prennent la direction du site Lacaille/fleuriste, un ensemble de logements sociaux à deux pas de la place du jeu de balle. C’est la concierge qui les a contactés. Nancy Janssens a récupéré auprès des locataires une poussette, un petit meuble, des décorations de Noël, de la vaisselle. Tout ça partait normalement pour la poubelle. " La vie est tellement chère, il y a tellement de déchets, d’encombrants… Ici, j’ai une locataire qui n’avait rien dans son appart et elle ne doit pas être la seule dans la situation. Récupérer ce que certains jettent pour le donner à d’autres qui en ont besoin, je trouve ça top ".