Triste record en Angleterre : Sept millions de personnes sur les listes d'attente des hôpitaux

Pour une intervention dite de routine, les Anglais doivent encore plus prendre leur mal en patience. Le nombre de personnes sur liste d'attente des hôpitaux pour ce type d'interventions n'a jamais été aussi élevé au Royaume -Uni, et en particulier en Angleterre

Selon les chiffres du service national de santé (NHS) publiés jeudi, sept millions de personnes attendent de pouvoir recevoir des soins rien qu'en Angleterre fin août. Et l'augmentation est rapide et importante : c'est 200.000 personnes de plus qu'un mois plus tôt et le nombre le plus élevé depuis le début des relevés en 2007.

Pour 399.000 personnes, le temps d'attente dépasse un an.