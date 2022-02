Triste record de 3350 hébergés pour le Centre de Soins de la Faune Sauvage de Bruxelles

Malgré la générosité de donateurs et de ses membres, la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux fait valoir qu’un besoin de places et de moyens financiers se fait sentir et qu’il y a de plus une nécessité de rénover de manière importante l’infrastructure. La possibilité de construction d’un nouveau centre de soins est en cours d’analyse. La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux espère pouvoir annoncer une décision favorable en cette année de son centenaire.