Triste nouvelle pour les fans de manga, le mangaka Kazuki Takahashi est décédé à 60 ans

Le mangaka Kazuki Takahashi qui a créé en 1996 le célèbre manga Yu-Gi-Oh est décédé à l’âge de 60 ans.

Le dessinateur est décédé le 6 juillet à la suite d’un accident de plongée. Son corps a été récupéré au large de la ville de Nago. Et celui-ci a été identifié seulement le lendemain. D’après le journal Le Figaro, une enquête est ouverte pour connaitre les causes du décès. Le Figaro explique : "Azuki Takahashi ne présentait aucune blessure visible et son véhicule était garé une dizaine de kilomètres plus loin, laissant ainsi penser que le corps aurait longtemps dérivé".

Ce célèbre mangaka a démarré sa carrière à l’âge de 30 ans. Pour créer Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi s’est inspiré de ses passions comme Donjons et dragons, Hellboy, Magic. La saga connaitra alors un succès dans le monde entier. Les mangas sont déclinés en 38 tomes et vendus à plus de 40 millions d’exemplaires. La saga est déclinée sous différentes formes : des jeux vidéo, des cartes à jouer, une série télévisée avec plusieurs spin-off. Le créateur s’était un peu éloigné de la saga ces dernières années mais il continuait d’œuvrer, par exemple avec l’univers Marvel avec qui il a collaboré.