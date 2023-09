Tristan Waleckx (Complément d'enquête) : "On peut avoir des pressions juridiques ou médiatiques"

Tristan Waleckx, présentateur de l'émission "Complément d'enquête" sur France 2, répond aux questions de David Barbet pour l'émission "Le 6-8" sur La Une.

Le journaliste évoque le choix des sujets dans l'émission : "Pour les sujets, cela se passe dans une conférence de rédaction avec toute l'équipe. On discute de ce qui se passe dans l'actualité et on essaye de voir ce qui peut faire l'actu dans quelques semaines. Concernant les invités, cela se passe avec Caroline Durand. On essaye de trouver des invités qui soient complémentaires. On trouve qu'il y a parfois des commentateurs qui sont invités dans les émissions, nous on se force à avoir des acteurs comme la personne mise en cause dans le reportage."

Tristan Waleckx parle des pressions subies suite à des reportages dans "Complément d'enquête" : "On a une pression professionnelle, c'est à dire de faire bien notre travail. On peut aussi avoir des pressions judiciaires, juridiques comme des courriers avant une diffusion. On peut aussi avoir des pressions médiatiques."

Le présentateur de France 2 dévoile les premiers détails du "Complément d'enquête" sur Cyril Hanouna : "On ne cherche pas que des dossiers compromettants. On raconte la saga avec un parcours extraordinaire d'un point de vue médiatique, économique ou politique. C'est quelqu'un qui peut avoir des ennemis dans sa carrière. C'est hyper intéressant, je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de notre enquête sur lui."

