Trisomie 21: deux artistes font sauter les préjugés

Grâce à leur singularité, ces artistes extraordinaires offrent au public une expérience musicale hors du commun. Sur scène, ils s'expriment sans aucun filtre, sans aucune limite.

"The Choolers Division ont déjà joué dans des festivals à haut potentiel et à grosse renommée", précise Didier Gosset, programmateur musical au Vecteur. Le groupe s'est produit sur des scènes que de nombreux artistes rêveraient de fouler : "Le festival de Dour et les Ardentes en Belgique, les Trans musicales et les Eurockéennes en France ou encore le festival Fusion en Allemagne."