" TRIPTICH : The missing door, The Lost room and The Hidden floor "- au Théâtre National

Entrer dans un spectacle de Peeping Tom, c’est un peu comme pénétrer par effraction dans le rêve de quelqu’un d’autre. La compagnie déploie un univers singulier dont on ne sort jamais indemne. Une atmosphère curieuse où le rire peut côtoyer le malaise.



Le duo pensant – l’Argentine Gabriela Carrizo et le Français Franck Chartier – s’est formé sur les plateaux du chorégraphe Alain Platel. Ils créent leur compagnie en 1999 et donnent le ton en la nommant " Peeping Tom " cad " voyeur " en anglais.



Pour Triptych, Carrizo et Chartier revisitent trois courtes pièces créées initialement pour les danseurs du Nederlands Dans Theater entre 2013 et 2017.



TRIPTICH est à voir au Théâtre National (Bxl) du 1er au 5 février 2022