Triplé d'Edmilson en Coupe asiatique : en pleine forme, le joueur se rapproche encore d'une naturalisation qatarie

Edmilson Junior s'épanouit du côté d'Al Duhail, au Qatar. Depuis 2018, l'ancien joueur de Saint-Trond et du Standard s'est installé à Doha et il fait partie des joueurs les plus en vue du championnat local. Mercredi, le joueur s'est une fois de plus illustré en signant un triplé lors de la Ligue des champions asiatique face au club ouzbek de Pakhtator. Il a inscrit trois buts en moins de 20 minutes pour offrir le succès à son équipe. De quoi faire exulter son coéquipier, le Diable Rouge Toby Alderweireld, et son entraîneur, un certain Hernan Crespo.