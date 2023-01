Trio pour harpe, flûte et alto, gagnez deux places pour le concert de BrusselsMuzieque

Le concert de Brussels Muzieque comprend la Sonate pour flûte, alto et harpe de Debussy. Cette combinaison d'instruments a inspiré de nombreux autres compositeurs du XXe siècle, comme Arnold Bax avec son Trio élégiaque. Pour continuer, Matteo Del Monte (flûte solo à l'Opéra de Bruxelles 'La Monnaie/De Munt'), Monika Mlynarczyk (alto co-principal à l'Opéra de Bruxelles 'La Monnaie/De Munt') et Emma Wauters (professeur de harpe à l'école des arts LUCA de Louvain) porteront également sur scène une Sonate de Nino Rota, compositeur italien mondialement connu pour ses musiques de films (Fellini, Visconti et Coppola), et une transcription de Roméo et Juliette de Prokofiev par Gilad Cohen.

Le 11 janvier à 19 heures, à l'Italian Cultural Institute.

